Мэр Белгорода подал в отставку

Мэр Белгорода Антон Иванов покидает пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Фото: страница Антона Иванова во ВКонтакте страница Антона Иванова во ВКонтакте

Глава региона не уточнил, на какую именно работу перешел Иванов.

Напомним, что Иванов занимал пост главы города с октября 2021 года, сменив в должности ушедшего в отставку экс-мэра Юрия Галдуна. До этого он работал генеральным директором в АО «Белгородская ипотечная корпорация», которая выступает оператором программы развития индивидуального жилищного строительства в Белгородской области.