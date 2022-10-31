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45 минут назад

Мэр Белгорода подал в отставку

Никита Бородкин

Мэр Белгорода Антон Иванов покидает пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Мэр Белгорода подал в отставку
Фото:  страница Антона Иванова во ВКонтакте страница Антона Иванова во ВКонтакте

Глава региона не уточнил, на какую именно работу перешел Иванов.

Напомним, что Иванов занимал пост главы города с октября 2021 года, сменив в должности ушедшего в отставку экс-мэра Юрия Галдуна. До этого он работал генеральным директором в АО «Белгородская ипотечная корпорация», которая выступает оператором программы развития индивидуального жилищного строительства в Белгородской области.

Иванов официально возглавил Белгород после успешного избрания в декабря, когда получил поддержку 28 из 34 депутатов городского совета. Отметим, что мэр был избран на двухлетний срок, который привязан к сроку полномочий действующего созыва горсовета — он истекает осенью 2023 года.

Политика,Вячеслав Гладков,Антон Иванов,
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