Мэр Белгорода подал в отставку

Мэр Белгорода Антон Иванов покидает пост в связи с переходом на другую работу. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, временно исполняющим обязанности стал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.
Глава региона не уточнил, на какую именно работу перешел Иванов.
Напомним, что Иванов занимал пост главы города с октября 2021 года, сменив в должности ушедшего в отставку экс-мэра Юрия Галдуна. До этого он работал генеральным директором в АО «Белгородская ипотечная корпорация», которая выступает оператором программы развития индивидуального жилищного строительства в Белгородской области.
Иванов официально возглавил Белгород после успешного избрания в декабря, когда получил поддержку 28 из 34 депутатов городского совета. Отметим, что мэр был избран на двухлетний срок, который привязан к сроку полномочий действующего созыва горсовета — он истекает осенью 2023 года.