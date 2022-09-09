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Названы три условия въезда россиян в ЕС

По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, с утра понедельника самые близкие к региону страны ЕС могут быть доступны людям из России только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», - заявила еврокомиссар.

Глава Пентагона сделал заявление об успехах Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил сегодня, что украинские военнослужащие «добились определенных успехов» в Харькове и Херсоне. Его слова приводит Reuters.

«Сейчас мы видим успех в Херсоне, мы видим некоторый успех в Харькове, и это очень, очень обнадеживает», - отметил глава Пентагона на пресс-конференции в Праге.

Российский олигарх захотел отдать миллиард долларов за снятие санкций

Российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций, о желании олигарха стало известно The Wall Street Journal.

По информации издания, таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с него санкции. Сам Фридман опроверг, что предлагал Украине «услугу за услугу». Деньги должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

Эрдоган рассказал о просьбе к Путину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море.

Глава государства рассказал, что намерен обратиться с просьбой к Путину во время встречи в Самарканде.

«Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное», — пояснил он.

Верка Сердючка высказалась об оставшихся в России украинских артистах

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под женским псевдонимом Верка Сердючка, высказался об оставшихся в России артистах из Украины. Своим мнением он поделился в интервью на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

«Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — поделился музыкант.

Названа причина возобновления поставок российского газа в Латвию

«Латвийское подземное хранилище до сих пор заполнено лишь наполовину. Так что они вынуждены вопреки политической позиции покупать газ у Москвы по рублевой схеме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что поставки российского газа в Латвию были возобновлены.

«Контракты с Латвией до сих пор не расторгнуты. Оплачивать поставки необходимо по рублевой схеме, на которую они уже перешли. Так что Рига имеет полное право закупать наш газ, а Газпром вынужден отгружать запрошенное количество ресурсов», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Блогера Хованского исключили из списка террористов

Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга. Отмечается, что Хованский был исключен из российского реестра террористов и экстремистов в пятницу, 9 сентября.

20 июля стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Столтенберг заявил о сигнале для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на своей восточной границе, чтобы послать России «однозначный сигнал». По словам Столтенберга, укрепление восточного фланга НАТО демонстрирует, что альянс «будет защищать каждый дюйм своей территории».

Ранее члены НАТО решили пересмотреть свои отношения с Россией. На июньском саммите они приняли новую стратегическую доктрину, в которой Россия обозначена как угроза безопасности членов альянса.

Миллиардер вернулся в РФ после 10 лет жизни в Великобритании

Миллиардер и основатель «Альфа-Групп» Герман Хан, который попал под санкции стран Запада, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Как сообщает «Лента.ру», журналисты Bloomberg выяснили, что сейчас он живет в Москве и курирует активы компании.

Отмечается, что зарабатывает Хан благодаря бизнесу в России. У него есть доли в крупнейшем ретейлере X5 Group и мобильном операторе «Вымпелком», который более известен россиянам по бренду «Билайн». Представитель предпринимателя отказался комментировать местонахождение миллиардера.

Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом со ссылкой на заявление совета пишет ТАСС.