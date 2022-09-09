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3 часа назад

Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций

Lenta.ruиещё 2

Российский бизнесмен Михаил Фридман, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne, предложил перевести один миллиард долларов украинскому Альфа-банку за снятие санкций, о желании олигарха стало известно The Wall Street Journal.

Российский олигарх захотел отдать миллиард долларов за снятие санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, таким образом миллиардер хочет убедить Великобританию снять с него санкции. Сам Фридман опроверг, что предлагал Украине «услугу за услугу». Деньги должны были пойти на финансирование проектов на Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением, продовольственной и энергетической безопасностью.

«Альфа-банк Украина» предложил чиновникам в Киеве разрешить Фридману отдать банку миллиард долларов из своего капитала, заявил председатель наблюдательного совета финансовой организации Роман Шпек. «Я не считаю это какой-то спекуляцией или игрой, которая в будущем может помочь избежать или снять санкции», — сказал он.

Фридман попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В качестве обоснования ограничений приводились его «связи во власти», из которых он якобы извлек выгоду. Фридман подал в суд, чтобы оспорить санкции.

Общество,Михаил Фридман,Альфа-Групп,Альфа-банк,ЕС,
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