Верка Сердючка высказалась об оставшихся в России украинских артистах

«Я к ней (к Светлане Лободе — прим. «Ленты.ру») никогда не относился плохо, хотя Крапивина написала мне длинное письмо — я начал читать, но не смог. А мне всего лишь не понравился ролик Светы, сказал, это плохо. Крапивина пыталась наехать на меня, но лучше бы посоветовала своей артистке другую форму — вытереть слезы, а потом снять видео. Если ты публичная персона, то не можешь позволить такую слабость», — отметил артист.