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43 минуты назад

Эрдоган рассказал о просьбе к Путину по зерну

Lenta.ruиещё 14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море. Его слова передает ТАСС.

Эрдоган рассказал о просьбе к Путину
Фото: ReutersReuters

Глава государства рассказал, что намерен обратиться с просьбой к Путину во время встречи в Самарканде.

«Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное», — пояснил он.

По словам Эрдогана, в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации.

«Нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — добавил он.

Ранее Эрдоган согласился с Путиным в том, что украинское зерно не идет в наиболее нуждающиеся страны. Он также счел необходимым, чтобы Москва сама начала направлять зерно.

«Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал политик.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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