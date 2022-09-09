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1 час назад

Названы три условия въезда россиян в ЕС

Елена Прошина

Въезд из России в ЕС будет разрешен в основном по семейным обстоятельствам, гуманитарным причинам и журналистам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финскую телекомпанию Yle.

Названы три условия въезда россиян в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, с утра понедельника самые близкие к региону страны ЕС могут быть доступны людям из России только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», - заявила еврокомиссар.

Она также добавила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соответствующее решение вступит в силу 12 сентября. Так, для россиян вырастет визовый сбор с 35 до 80 евро, увеличатся сроки оформления виз до 45 дней. Также туриста могут проверять на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям» и увеличат список необходимых документов.

Ранее Литва, Латвия, Эстония и Польша согласовали временные ограничения для въезда россиян по шенгенским визам. Они должны вступить в силу 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если ЕС введет ограничения на выдачу виз россиянам, то их граждане также столкнутся с неудобствами при пересечении границы с Россией. Он назвал такое решение «русофобским».

В мире,Дмитрий Песков,Европейский совет,Совет Европы,ЕС,
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