Названы три условия въезда россиян в ЕС

Въезд из России в ЕС будет разрешен в основном по семейным обстоятельствам, гуманитарным причинам и журналистам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финскую телекомпанию Yle.

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По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йоханссон, с утра понедельника самые близкие к региону страны ЕС могут быть доступны людям из России только по гуманитарным причинам, семейным обстоятельствам и журналистам.

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», - заявила еврокомиссар.

Она также добавила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы для россиян».

Ранее Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Соответствующее решение вступит в силу 12 сентября. Так, для россиян вырастет визовый сбор с 35 до 80 евро, увеличатся сроки оформления виз до 45 дней. Также туриста могут проверять на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям» и увеличат список необходимых документов.

Ранее Литва, Латвия, Эстония и Польша согласовали временные ограничения для въезда россиян по шенгенским визам. Они должны вступить в силу 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека».