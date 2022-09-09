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2 часа назад

Глава Пентагона сделал заявление об успехах Украины

Алиса Селезнёва

Министр обороны США Ллойд Остин заявил сегодня, что украинские военнослужащие «добились определенных успехов» в Харькове и Херсоне. Его слова приводит Reuters.

«Сейчас мы видим успех в Херсоне, мы видим некоторый успех в Харькове, и это очень, очень обнадеживает», - отметил глава Пентагона на пресс-конференции в Праге.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 29 августа была подавлена попытка наступления Украины в Николаевской и Херсонской областях. 8 сентября в российском военном ведомстве сообщили, что украинская армия за последние сутки потеряла 190 солдат на Николаево-Криворожском направлении.

В России опровергли прорыв Киева в контрнаступлении

Сегодня Минобороны РФ опубликовало видео работы вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ка-52. Отмечается, что экипажи продолжают выполнять задачи командования по уничтожению бронетехники и инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Полеты российской техники проходят на предельно малых высотах.

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