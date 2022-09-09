Столтенберг заявил о сигнале для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на своей восточной границе, чтобы послать России «однозначный сигнал». Об этом сообщает ТАСС.
По словам Столтенберга, укрепление восточного фланга НАТО демонстрирует, что альянс «будет защищать каждый дюйм своей территории».
Ранее члены НАТО решили пересмотреть свои отношения с Россией. На июньском саммите они приняли новую стратегическую доктрину, в которой Россия обозначена как угроза безопасности членов альянса.
Сейчас под непосредственным командованием НАТО в регионе находятся сорок тысяч военнослужащих - в десять раз больше, чем за день до начала украинского кризиса. Боевые группы НАТО размещены в восьми странах - это в два раза больше, чем раньше.
В государствах восточного фланга НАТО, от Прибалтики до Болгарии, насчитывается около 330 тысяч военнослужащих - это национальные армии, усиленные подкреплениями из Западной Европы, США и Канады. Помимо сухопутных войск, в состоянии повышенной боевой готовности находятся до 130 самолетов НАТО, а около 150 боевых кораблей патрулируют моря.