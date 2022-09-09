Столтенберг заявил о сигнале для России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс размещает новые силы на своей восточной границе, чтобы послать России «однозначный сигнал». Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Столтенберга, укрепление восточного фланга НАТО демонстрирует, что альянс «будет защищать каждый дюйм своей территории».

Ранее члены НАТО решили пересмотреть свои отношения с Россией. На июньском саммите они приняли новую стратегическую доктрину, в которой Россия обозначена как угроза безопасности членов альянса.

Сейчас под непосредственным командованием НАТО в регионе находятся сорок тысяч военнослужащих - в десять раз больше, чем за день до начала украинского кризиса. Боевые группы НАТО размещены в восьми странах - это в два раза больше, чем раньше.