Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом со ссылкой на заявление совета пишет ТАСС.
Ранее Еврокомиссия одобрила предложение об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Для россиян это означает рост визового сбора до 80 евро, увеличение сроков оформления виз вплоть до полугода, проверки на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям», а также увеличенный список подтверждающих документов.
Сегодня Совет Евросоюза окончательно утвердил это решение, приостановив упрощенный визовый режим с Россией.
«Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», - отмечается в заявлении, распространенном в Брюсселе.
Ожидается, что в силу новые правила вступят с 12 сентября после публикации в официальном журнале Европейского союза, пишет РИА Новости.
При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша ранее согласовали временные ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону, которые должны вступить в силу до 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека». Россияне должны быть лишены ее из-за украинского кризиса.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что не считает нужным вводить ограничения для европейцев, желающих посетить Россию. «Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», - заявил глава государства.