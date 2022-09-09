Совет ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС окончательно утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом со ссылкой на заявление совета пишет ТАСС.

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Ранее Еврокомиссия одобрила предложение об остановке соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Для россиян это означает рост визового сбора до 80 евро, увеличение сроков оформления виз вплоть до полугода, проверки на предмет «угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям», а также увеличенный список подтверждающих документов.

Сегодня Совет Евросоюза окончательно утвердил это решение, приостановив упрощенный визовый режим с Россией.

«Соответственно, на граждан России будут распространяться общие правила визового кодекса», - отмечается в заявлении, распространенном в Брюсселе.

Ожидается, что в силу новые правила вступят с 12 сентября после публикации в официальном журнале Европейского союза, пишет РИА Новости.

При этом Литва, Латвия, Эстония и Польша ранее согласовали временные ограничения для въезда россиян в Шенгенскую зону, которые должны вступить в силу до 19 сентября. Согласно совместному заявлению премьер-министров Прибалтийских стран, путешествия по ЕС «являются привилегией, а не правом человека». Россияне должны быть лишены ее из-за украинского кризиса.