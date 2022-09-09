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1 час назад

Блогера Хованского исключили из списка террористов

Lenta.ruиещё 7

Российского блогера Юрия Хованского исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Известного блогера исключили из списка террористов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Хованский был исключен из российского реестра террористов и экстремистов в пятницу, 9 сентября.

20 июля стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Юрия Хованского выпустили из СИЗО

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Позже Хованскому также разрешили пользоваться интернетом.

Происшествия,Юрий Хованский,Росфинмониторинг,
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