Известного блогера исключили из списка террористов

20 июля стало известно, что суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского, которого ранее обвиняли в оправдании терроризма, в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Хованского арестовали в июне 2021 года. Блогера обвинили в публичном оправдании терроризма с помощью интернета. Причиной стало исполнение им песни о теракте в театральном центре на Дубровке, который произошел в 2002 году. Больше полугода он находился в СИЗО. В декабре суд сменил блогеру меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Позже Хованскому также разрешили пользоваться интернетом.