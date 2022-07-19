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В Москве обнаружены заболевшие подвидом COVID-19 «Кентавр»

В июле в столице были выявлены пять заболевших подвидом коронавируса «Кентавр». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

«В базу VGARus загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон»», - пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие этим подвидом переносят коронавирус в легкой форме, никто из них не госпитализирован.

ЕС разморозит активы российских банков

Евросоюз рассматривает возможность разморозить часть ресурсов некоторых российских банков для проведения транзакции, связанных с продовольствием и удобрениями. Об этом со ссылкой на проект документа ЕС сообщает агентство Reuters.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это рядом стран, в том числе ЕС, были введены обширные антироссийские санкции. В частности, были заблокированы активы Банка России и некоторых российских банков. Также российские кредитные организации были отключены от системы межбанковских расчетов SWIFT.

Путин прибыл в Иран

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Ирана. Там он проведет переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России прибыл с рабочим визитом в Иран для участия в трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, — говорится в сообщении.

Путин также проведет отдельные встречи с каждым из лидеров обеих стран.

На Украине заявили о подготовке к уничтожению Черноморского флота РФ и битве за Крым

Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times.

"Они должны отплатить за свою агрессию", — сказал Гаврилов во время визита в Великобританию, где он наблюдает за учениями украинских войск.

По его словам, вооруженные силы Украины наращивали собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали оружие большей дальности от других стран, чтобы начать штурм.

Басурин: на Украину поставили ракеты HIMARS дальностью до 300 км

U.S. Air Force

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS уже находятся на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что Киев получил боеприпасы для комплексов HIMARS, способные поражать цели на значительных расстояниях.

«Вот это заявление [от Данилова] сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», - пояснил он.

На Украине погиб отставной шведский военнослужащий

Отставной шведский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, погиб в районе Донецка. Об этом сообщает SVT.

Сообщается, что 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты. Дата гибели наемника не приводится.

По данным источника издания, он приехал на Украину «пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями». В Швеции он служил в военно-воздушных силах в звании лейтенанта. Перед отъездом он уволился из армии.

Кадыров оценил возможность военных действий России с НАТО

У россиян нет желания воевать с «натовскими воинами», поскольку те — недостаточно мужественный противник. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Нежелание вступать в конфликт с таким противником Кадыров объяснил словом «западло».

По словам главы Чечни, он не сможет представить, как в старости будет рассказывать внукам о противостоянии НАТО, так как те, по его словам — «смешной и неопасный, размалеванный, неопределенного пола» враг. В качестве иллюстрации своих слов Кадыров опубликовал фотографии американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин.

В России объявили в розыск Дмитрия Гордона

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Российская полиция объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

В базе отмечается, что Гордона разыскивают по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В марте российские следователи возбудили против Гордона уголовное дело по трем статьям - о призывах в СМИ к развязыванию агрессивной войны (часть 2 статьи 354), о возбуждении ненависти по национальному признаку (пункт «б» части 2 статьи 282) и о распространении фейков о российской армии (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Умерла звезда «Сватов» Руслана Писанка

Кадр из сериала "Сваты"

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание.