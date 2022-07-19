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22 минуты назад

В Минобороны Украины пригрозили уничтожить Черноморский флот РФ и отвоевать Крым

Газета.Ruиещё 3

Украина готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британской газете The Times.

"Они должны отплатить за свою агрессию", — сказал Гаврилов во время визита в Великобританию, где он наблюдает за учениями украинских войск.

По его словам, вооруженные силы Украины наращивали собственный противокорабельный ракетный потенциал и ждали оружие большей дальности от других стран, чтобы начать штурм.

Замминистра добавил, что "очистка" Черного моря от российских войск началась с острова Змеиный, на очереди - российский Черноморский флот. По словам Гаврилова, это неизбежно, поскольку только так можно "обезопасить" Украину.

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Представитель Минобороны Украины подчеркнул, что Россия должна отказаться от Крыма, если она хочет продолжать существовать как государство.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил угрожающих Крыму украинских политиков о судном дне. Он пообещал, что укрыться от российского ответа на потенциальную атаку объектов в Крыму будет "очень сложно".

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