Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Ирана. Там он проведет переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент России прибыл с рабочим визитом в Иран для участия в трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, — говорится в сообщении.

Путин также проведен отдельные встречи с каждым из лидеров обеих стран.

Накануне Эрдоган заявил, что при невыполнении требования Турции она может затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

11 июля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.