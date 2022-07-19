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1 час назад

Путин прибыл в Иран на встречу с Эрдоганом и Раиси

Вечерняя Москваиещё 25

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в столицу Ирана. Там он проведет переговоры с главой Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент России прибыл с рабочим визитом в Иран для участия в трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, — говорится в сообщении.

Путин также проведен отдельные встречи с каждым из лидеров обеих стран.

Накануне Эрдоган заявил, что при невыполнении требования Турции она может затормозить присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.

Раскрыты детали визита Путина в Иран

11 июля Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом. Так, был продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорта зерновых на мировые рынки.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова внести свой вклад в достижение мира на Украине. Он особенно подчеркнул важность срочного объявления о прекращении огня.

Политика,Видео,Хулуси Акар,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,НАТО,
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