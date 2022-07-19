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50 минут назад

Кадыров заявил о нежелании воевать с НАТО

Lenta.ru

У россиян нет желания воевать с «натовскими воинами», поскольку те — недостаточно мужественный противник. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Нежелание вступать в конфликт с таким противником Кадыров объяснил словом «западло».

По словам главы Чечни, он не сможет представить, как в старости будет рассказывать внукам о противостоянии НАТО, так как те, по его словам — «смешной и неопасный, размалеванный, неопределенного пола» враг. В качестве иллюстрации своих слов Кадыров опубликовал фотографии американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин.

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«Как по ним целиться? Это же срамота такая. Представьте поле боя, где на тебя бежит такое разукрашенное создание», — заявил глава Чечни.

Кадыров добавил, что благодарен российскому президенту Владимиру Путину за то, что он и его команда выдерживают строгую внешнюю и внутреннюю политику «по недопущению деградации общества».

Ранее в Государственную Думу внесли законопроект, устанавливающий запрет на распространение сведений, которые содержат пропаганду в СМИ «нетрадиционных» отношений и чайлдфри. Авторами документа выступили депутаты от партий КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты За Правду» и ЛДПР.

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