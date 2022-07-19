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1 час назад

Басурин: на Украину поставили ракеты HIMARS дальностью до 300 км

Илья Родин

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS уже находятся на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что Киев получил боеприпасы для комплексов HIMARS, способные поражать цели на значительных расстояниях.

«Вот это заявление [от Данилова] сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», - пояснил он.

Басурин уточнил, что военнослужащие республики находили обломки ракет дальностью до 110-120 км после того, как украинские власти сообщали о поставках менее мощных боеприпасов.

Соответственно, полагает он, если говорится о более дальнобойных снарядах, то можно ожидать, что они будут рассчитаны на удары по целям на расстоянии до 300 км.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

«Если они сейчас заявляют 150-180 км, и, может быть, 300 км, значит, они уже есть», подчеркнул Басурин.

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский сообщил ранее, что Киев ведет переговоры о поставках дальнобойных ракет для поставленных из США комплексов.

Армия,Видео,Федор Вениславский,Алексей Данилов,Эдуард Басурин,Верховная Рада,
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