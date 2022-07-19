Басурин: на Украину поставили ракеты HIMARS дальностью до 300 км

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире телеканала «Россия-1», что дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS уже находятся на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, что Киев получил боеприпасы для комплексов HIMARS, способные поражать цели на значительных расстояниях.

«Вот это заявление [от Данилова] сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине», - пояснил он.

Басурин уточнил, что военнослужащие республики находили обломки ракет дальностью до 110-120 км после того, как украинские власти сообщали о поставках менее мощных боеприпасов.

Соответственно, полагает он, если говорится о более дальнобойных снарядах, то можно ожидать, что они будут рассчитаны на удары по целям на расстоянии до 300 км.

«Если они сейчас заявляют 150-180 км, и, может быть, 300 км, значит, они уже есть», подчеркнул Басурин.