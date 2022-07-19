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21 минуту назад

В России объявили в розыск Дмитрия Гордона

Мария Иванова

Российская полиция объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

В России объявили в розыск Дмитрия Гордона
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В базе отмечается, что Гордона разыскивают по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В марте российские следователи возбудили против Гордона уголовное дело по трем статьям - о призывах в СМИ к развязыванию агрессивной войны (часть 2 статьи 354), о возбуждении ненависти по национальному признаку (пункт «б» части 2 статьи 282) и о распространении фейков о российской армии (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ).

Следователи заявили, что Гордон призывал к вооруженному нападению на Россию, использованию против нее ядерного оружия и к уничтожению россиян «по признакам национальности, языка и происхождения». Также он распространял заведомо ложную информацию о действиях российских военных, заявили в Следственном комитете.

Происшествия,Дмитрий Гордон,МВД России,Следственный комитет,
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