В России объявили в розыск Дмитрия Гордона

Российская полиция объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД РФ.

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В базе отмечается, что Гордона разыскивают по статье уголовного кодекса. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

В марте российские следователи возбудили против Гордона уголовное дело по трем статьям - о призывах в СМИ к развязыванию агрессивной войны (часть 2 статьи 354), о возбуждении ненависти по национальному признаку (пункт «б» части 2 статьи 282) и о распространении фейков о российской армии (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК РФ).