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45 минут назад

На Украине погиб отставной шведский военнослужащий

Lenta.ruиещё 4

Отставной шведский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, погиб в районе Донецка. Об этом сообщает SVT.

На Украине погиб отставной шведский военнослужащий
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты. Дата гибели наемника не приводится.

По данным источника издания, он приехал на Украину «пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями». В Швеции он служил в военно-воздушных силах в звании лейтенанта. Перед отъездом он уволился из армии.

SVT добавляет, что известно и о других шведах, присутствующих на Украине — они служат как в интернациональной бригаде, так и в других подразделениях, подчиненных Вооруженным силам Украины. Причем, по данным источника издания, среди них есть те, кто не уволился из шведских вооруженных сил и тем самым нарушил закон страны.

В НАТО спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Ранее сообщалось, что бывший канадский военный, который воевал на Украине в качестве наемника, вернулся домой с тяжелым ранением. Как уточнило издание Globe and Mail, 50-летний канадец был серьезно ранен в Запорожской области 15 мая.

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