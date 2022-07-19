На Украине погиб отставной шведский военнослужащий

Отставной шведский военнослужащий, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева, погиб в районе Донецка. Об этом сообщает SVT.

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Сообщается, что 28-летний швед участвовал в боях на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты. Дата гибели наемника не приводится.

По данным источника издания, он приехал на Украину «пару месяцев назад, чтобы поделиться своими тактическими знаниями». В Швеции он служил в военно-воздушных силах в звании лейтенанта. Перед отъездом он уволился из армии.

SVT добавляет, что известно и о других шведах, присутствующих на Украине — они служат как в интернациональной бригаде, так и в других подразделениях, подчиненных Вооруженным силам Украины. Причем, по данным источника издания, среди них есть те, кто не уволился из шведских вооруженных сил и тем самым нарушил закон страны.