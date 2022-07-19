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36 минут назад

В Москве обнаружены заболевшие подвидом COVID-19 «Кентавр»

Алиса Селезнёва

В июле в столице были выявлены пять заболевших подвидом коронавируса «Кентавр». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

В Москве обнаружены заболевшие подвидом COVID-19 «Кентавр»
Фото: unsplash.com unsplash.com

«В базу VGARus загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон»», - пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие этим подвидом переносят коронавирус в легкой форме, никто из них не госпитализирован.

Прежде о выявлении таких случаев в России ведомство не сообщало, отмечает издание.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил ограничения в России, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.

В оперштабе подчеркнули, что коронавирус все еще может быть опасен для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Их попросили внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики.

Роспотребнадзор,
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