В Москве обнаружены заболевшие подвидом COVID-19 «Кентавр»

В июле в столице были выявлены пять заболевших подвидом коронавируса «Кентавр». Об этом со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com unsplash.com

«В базу VGARus загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон»», - пояснили в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие этим подвидом переносят коронавирус в легкой форме, никто из них не госпитализирован.

Прежде о выявлении таких случаев в России ведомство не сообщало, отмечает издание.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил ограничения в России, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.