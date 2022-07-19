Умерла звезда «Сватов» Руслана Писанка

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание.

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре. С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.