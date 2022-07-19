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24 минуты назад

Звезда «Сватов» Руслана Писанка скончалась

Никита Бородкин

Украинская актриса Руслана Писанка скончалась в возрасте 56 лет. Как сообщает телеканал «360», после начала спецоперации артистка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее неназванное тяжелое заболевание.

Умерла звезда «Сватов» Руслана Писанка
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Вела прогноз погоды на телеканале «Интер», была участницей телепроекта «Женский клуб». С 2007 года играла в Русском независимом театре. С 2012 года была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.

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Писанка стала наиболее известна российскому телезрителю по ее работе телеведущей на НТВ в программе «Страна Советов», по ролям в фильмах «Ржевский против Наполеона», «Кавказская пленница!», а также сериале «Сваты», в котором она сыграла Нину Сергеевну.

Шоу-бизнес,Руслана Писанка,Игорь Исаков,
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