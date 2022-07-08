Пока вы не уснули: почему не удалось спасти Абэ и кто планировал подрыв Крымского моста

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Врачи рассказали, почему не удалось спасти Синдзо Абэ

Профессор Хидэёси Фукусима из Медицинского университет Нара, куда доставили экс-премьера Японии Синдзо Абэ, объяснил на пресс-конференции, почему врачам не удалось спасти политика. Его слова приводит газета Yomiuri Shimbun

«Рана была достаточно глубокой, чтобы достать до сердца. Когда его доставили в больницу, у него остановилось сердце. Проводить операцию было довольно тяжело. У него было два огнестрельных ранения на шее, и, хотя кровотечение остановилось, и ему сделали переливание крови, сердцебиение не возобновилось», — заявил Хидэёси Фукусима.

Читать новость полностью

Стало известно о планах немецких военных подорвать Крымский мост

Двое немецких военнослужащих, которые украли оборудование из запасов Бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на полицейское расследование.

О планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

В ДНР отменен мораторий на исполнение смертных приговоров

Парламент Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Народного Совета.

«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который был принят 8 июля», - отмечается в сообщении.

Токаев отменил действие соглашения о валютном комитете СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, прекращающий действие соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет был создан в мае 1995 года для развития валютно-платежных и кредитных отношений в странах СНГ, для сближения и совершенствования валютного законодательства стран, а также для согласованной работы по валютному контролю.

Джонсон обратился к Украине и Зеленскому после отставки

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал сообщение в адрес Украины и ее президента Владимира Зеленского. В своем Twitter политик отметил, что созвонился с украинским лидером, чтобы «подтвердить стабильную поддержку Великобританией» Киева.

«Мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят», — написал Джонсон.

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада 8 июля объявила о дополнительных санкциях против России. Как сообщается на сайте правительства страны, под санкции попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Также Канада ввела санкции против 29 «спонсируемых государством агентов по дезинформации и пропаганде» и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству.

ВМФ получили первую подлодку-носитель «Посейдонов»

Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ передали подводную лодку специального назначения «Белгород». Как сообщает пресс-служба предприятия «Севмаш», она стала первым носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. На ней присутствовали руководители Минобороны РФ, ВМФ, администраций Архангельской области и Северодвинска, а также представители судостроительной промышленности.

Бразилия отказалась поддержать ограничение цен на нефть из России

Бразилия отказалась поддержать идею стран G7 ввести ограничение закупочной цены на российскую нефть. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет РИА Новости.

«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», - говорится в письменном ответе министерства иностранных дел Бразилии на запрос агентства.

Украина наложила арест на активы «Газпрома» и «Роснефти»

Украина наложила арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома», которые находятся на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

«По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации „Нефтяная компания ‚Роснефть‘, ‚Росатом‘ и ‚ПАО ‚Газпром‘. Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен.

Медведев вместе с женой поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором вместе со своей супругой Светланой поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает РБК.

«Поздравляю все российские семьи, тебя Светлана, нашу семью, с этим праздником», — сказал он, обращаясь к гражданам страны.