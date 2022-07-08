Парламент Донецкой народной республики (ДНР) отменил мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Народного Совета.

«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики», который был принят 8 июля», - отмечается в сообщении.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил двух британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни в виде расстрела по обвинениям в наемничестве и действиях, направленных на захват власти и свержение конституционного строя. Их семьи могут подать апелляцию в течение месяца.