Токаев прекратил действие одного из соглашений СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, прекращающий действие соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

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Комитет был создан в мае 1995 года для развития валютно-платежных и кредитных отношений в странах СНГ, для сближения и совершенствования валютного законодательства стран, а также для согласованной работы по валютному контролю.

В 2013 году страны СНГ упразднили валютный комитет. Тогда был подписан протокол, прекращающий действие соглашения о комитете, теперь Токаев его утвердил.

В мае Казахстан прекратил действие соглашения СНГ о налогах, заключенного в марте 1992 года.