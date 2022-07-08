В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
28 минут назад

Токаев отменил действие соглашения о валютном комитете СНГ

Алиса Селезнёва

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, прекращающий действие соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

Токаев прекратил действие одного из соглашений СНГ
Фото: ТАССТАСС

Комитет был создан в мае 1995 года для развития валютно-платежных и кредитных отношений в странах СНГ, для сближения и совершенствования валютного законодательства стран, а также для согласованной работы по валютному контролю.

В 2013 году страны СНГ упразднили валютный комитет. Тогда был подписан протокол, прекращающий действие соглашения о комитете, теперь Токаев его утвердил.

Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ДНР и ЛНР

В мае Казахстан прекратил действие соглашения СНГ о налогах, заключенного в марте 1992 года.

В казахстанском сенате отметили, что соглашение было подписано в период становления государств, с тех пор прошло 30 лет и документ перестал быть актуальным. Все государства СНГ решили прекратить его действие.

В мире,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители