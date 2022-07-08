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21 минуту назад

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Алиса Селезнёва

Канада 8 июля объявила о дополнительных санкциях против России. Как сообщается на сайте правительства страны, под санкции попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Канада ввела санкции против 29 «спонсируемых государством агентов по дезинформации и пропаганде» и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству.

В дополненный список помимо Владимира Михайловича Гундяева (патриарх Кирилл) вошла Екатерина Сергеевна Андреевна - ФИО и дата рождения совпадают с данными ведущей «Первого канала».

В сообщении отмечается, что также Канада запретила ввоз некоторых видов золота из России - эту меру ранее согласовали страны G7.

Ранее санкции против главы РПЦ ввела Великобритания.

В ЕС планировали пойти на такой же шаг, но венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что его страна выступает против санкций в отношении религиозных деятелей и будет их блокировать.

В мире,Общество,Виктор Орбан,РПЦ,Правительство РФ,ЕС,Первый канал,
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