Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост

Двое немецких военнослужащих, которые украли оборудование из запасов Бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на полицейское расследование.
О планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.
По информации правоохранителей, военнослужащие совместно с восьмью подельниками неоднократно врывались на федеральные военные объекты и похищали оттуда оборудование. Злоумышленники украли каски, специальные фотоаппараты, компасы и радиоприемники. Отмечается, что четверо подозреваемых проходили службу в рядах немецкой армии.
Незадолго до ареста мужчины попытались проникнуть на военно-морскую базу в Эккернферде. В полиции отметили, что похитители хотели выехать с оборудованием на Украину. В доме двух арестованных следователи нашли боеприпасы, оружие и взрывчатку — предположительно, частично они предназначалось для личного использования, а частично — для перепродажи.