Стало известно о планах немецких военных взорвать Крымский мост

Двое немецких военнослужащих, которые украли оборудование из запасов Бундесвера в земле Шлезвиг-Гольштейн, хотели взорвать Крымский мост. Об этом сообщает журнал Stern со ссылкой на полицейское расследование.

Фото: ТАСС ТАСС

О планах заговорщиков стало известно из телефонного разговора, в котором мужчины обсуждали необходимые для подрыва моста спецсредства. Сразу же после этого их арестовали.

По информации правоохранителей, военнослужащие совместно с восьмью подельниками неоднократно врывались на федеральные военные объекты и похищали оттуда оборудование. Злоумышленники украли каски, специальные фотоаппараты, компасы и радиоприемники. Отмечается, что четверо подозреваемых проходили службу в рядах немецкой армии.