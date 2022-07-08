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47 минут назад

ВМФ получили первую подлодку-носитель «Посейдонов»

Никита Бородкин

Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ передали подводную лодку специального назначения «Белгород». Как сообщает пресс-служба предприятия «Севмаш», она стала первым носителем беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

ВМФ получили первую подлодку-носитель «Посейдонов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Торжественная церемония подписания приемного акта и передачи состоялась на заводе в Северодвинске. На ней присутствовали руководители Минобороны РФ, ВМФ, администраций Архангельской области и Северодвинска, а также представители судостроительной промышленности.

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов подчеркнул, что при создании подлодки использовались передовые достижения науки и новейшие технологии строительства.

«Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — сказал он, отдельно отметив труд инженеров и специалистов.

Евменов подчеркнул, что общая задача по постройке подлодки выполнена. Он пожелал экипажу успешного плавания и «семь футов под килем».

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» относится к проекту 949А «Антей», который специально для системы «Посейдон» переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года.

О разработке «Посейдона» президент России Владимир Путин впервые рассказал в 2018 году. По его словам, беспилотные устройства могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволяет им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и критически-важную инфраструктуру на побережьях.

Армия,Николай Евменов,Владимир Путин,Минобороны России,Севмаш,
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