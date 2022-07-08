Джонсон обратился к Украине и Зеленскому после отставки

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал сообщение в адрес Украины и ее президента Владимира Зеленского. В своем Twitter политик отметил, что созвонился с украинским лидером, чтобы «подтвердить стабильную поддержку Великобританией» Киева.

«Мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят», — написал Джонсон.

Напомним, что 7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку после ухода со своих постов более 50 членов правительства. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет назначен новый лидер правящей Консервативной партии.