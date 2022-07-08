В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
34 минуты назад

Джонсон обратился к Украине и Зеленскому после отставки

Никита Бородкин

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал сообщение в адрес Украины и ее президента Владимира Зеленского. В своем Twitter политик отметил, что созвонился с украинским лидером, чтобы «подтвердить стабильную поддержку Великобританией» Киева.

«Мы будем оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется. Спасибо тебе за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят», — написал Джонсон.

Напомним, что 7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку после ухода со своих постов более 50 членов правительства. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет назначен новый лидер правящей Консервативной партии.

Арестович оценил влияние отставки Джонсона на Украину

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Джонсон пытался изолировать Россию, однако в результате его же партия изолировала его самого. По мнению главы внешнеполитического ведомства, своей деятельностью политик доказал, что прежде всего он гонится «за внешними эффектами».

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Сергей Лавров,МИД России,Консервативная партия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители