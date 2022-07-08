Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал видео, на котором вместе со своей супругой Светланой поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает РБК.

«Поздравляю все российские семьи, тебя Светлана, нашу семью, с этим праздником», — сказал он, обращаясь к гражданам страны.

Отметим, что политик появился с супругой на публике впервые за несколько месяцев.

Напомним, что ранее Медведев прокомментировал новости об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил, что «лучшие друзья Украины» уходят и теперь киевская «перемога» находится в опасности. По его мнению уход с поста — закономерный итог «британской наглости и бездарной политики», в частности, на международной арене.