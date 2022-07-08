Бразилия отказалась поддержать ограничение цен на нефть из РФ

Бразилия отказалась поддержать идею стран G7 ввести ограничение закупочной цены на российскую нефть. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет РИА Новости.
«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», - говорится в письменном ответе министерства иностранных дел Бразилии на запрос агентства.
Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что на саммите G7 обсуждался механизм ограничения цен на нефть из России, который должен снизить ее стоимость вдвое.
При этом в заявлении, принятом по итогам встречи глав Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, страны G7 приветствовали решение Европейского союза изучить с международными партнерами «пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо».