Бразилия отказалась поддержать ограничение цен на нефть из РФ

Бразилия отказалась поддержать идею стран G7 ввести ограничение закупочной цены на российскую нефть. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет РИА Новости.

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«Поскольку Бразилия не входит в G7, она не следует ее внутренним решениям», - говорится в письменном ответе министерства иностранных дел Бразилии на запрос агентства.

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что на саммите G7 обсуждался механизм ограничения цен на нефть из России, который должен снизить ее стоимость вдвое.