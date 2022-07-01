Пока вы не уснули: прогноз Киссинджера по Украине и причина задымления у Крымского моста

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Названы три исхода конфликта на Украине

Экс-госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер сообщил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами, сообщает ТАСС.

«Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится [на текущих позициях], то это будет победой [для России], <...>. И роль НАТО [в таком случае] не будет столь значимой, как прежде считалось», — сказал политик.

Появление густого дыма в трех точках возле Крымского моста объяснили

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о задымлении в районе Крымского моста. В своем Телеграм-канале он написал, что на мосту произошло ДТП, а в районе самого объекта проходят учения. Никакой опасности нет.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», - написал Аксенов.

Из-за ДТП было остановлено движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска. Движение в сторону Керчи осуществляется штатно.

Песков рассказал о переданном Путину послании Зеленского

Послание от президента Украины Владимира Зеленского, переданное главе российского государства Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо, посетившим в четверг с визитом Москву, не было в письменной форме. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о деталях такого послания.

Популярный интернет-магазин прекратил работу в России

Unsplash

Немецкий интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома Bonprix сообщил о прекращении своей работы в России. Об этом говорится на сайте компании.

«Интернет-магазин, к сожалению, прекращает свою работу и прием новых заказов товаров с 18:00 по московскому времени 30 июня 2022 года», - уточняется в сообщении.

При этом служба поддержки для клиентов магазина все еще работает без изменений в графике. Заказы, которые были оформлены до указанного времени, обработают и доставят клиентам.

Президент Болгарии призвал пересмотреть отношения с Москвой

Президент Болгарии Румен Радев призвал созвать заседание совета министров страны для пересмотра отношений с Москвой и решения о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает Investor.

Решение выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала принял уходящий в отставку премьер Кирилл Петков.

Петков утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

ЮНЕСКО признало борщ блюдом украинской кухни

Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как украинское блюдо. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет ТАСС.

Такое решение было принято в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации. Как уточнил Ткаченко, объектом наследия было признано не само блюдо, а способ его приготовления. В списке он указан как: «Культура приготовления украинского борща».

"Мы в любой момент ночью можем начать операцию"

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что новая военная операция Анкары на севере Сирии может быть начата в любой момент.

"Я всегда говорю, что мы в любой момент ночью можем начать [операцию]. Не следует беспокоиться и спешить, тем более что мы работаем в этом районе. Надеюсь, мы начнем операцию, когда настанет ее час, - сказал Эрдоган журналистам после возвращения с саммита НАТО в Мадриде. Его высказывания приводит телеканал NTV.

Власти Турции ранее сообщали, что турецкие ВС полностью готовы к проведению трансграничной операции. По заявлению Эрдогана, основной целью планируемых действий в Сирии является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".

В Санкт-Петербурге задержали хоккеиста Ивана Федотова

С утра группы оперативников Уголовного розыска заняли выжидательные позиции в местах появления 25-летнего хоккеиста.

Как пишет «Фонтанка», задержание Ивана Федотова инициировала военная прокуратура, у которой «есть основания считать его уклонистом от армии».

Ранее Иван Федотов заявил тренерскому составу и руководству клуба, что не готов играть за ЦСКА и собирается покинуть Россию.

Пригожин ответил на угрозу Little Big

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на нападки солистов Little Big, которые недавно переехали в США. Как сообщает «КП», он потребовал опубликовать обещанный компромат на него.

Напомним, что накануне музыканты опубликовали новый клип, в котором осудили спецоперацию РФ на Украине, и уехали из страны – теперь на сайте группы написано, что они находятся в Лос-Анджелесе. Сам ролик вызвал критику со стороны патриотично настроенных граждан, среди которых оказался и Пригожин.

Через некоторое время Little Big в соцсетях обмолвились, что якобы знают о продюсере такое, чего не знает никто и спросили, стоит ли им публиковать компромат. При этом какой сферы касается тайна — неизвестно.

В России отменили все ковидные ограничения

Роспотребнадзор 1 июля отменил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре заявили, что интенсивность эпидемического процесса в стране падает. Почти все случаи ковида в РФ - 93 процента - протекают в легкой форме или без симптомов вообще.