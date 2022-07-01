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46 минут назад

В России отменили ковидные ограничения

Мария Иванова

Роспотребнадзор 1 июля отменил ограничения, введенные из-за коронавируса, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита по ночам. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В России отменили все ковидные ограничения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили, что интенсивность эпидемического процесса в стране падает. Почти все случаи ковида в РФ - 93 процента - протекают в легкой форме или без симптомов вообще.

Если эпидемиологическая обстановка ухудшится, некоторые ограничения могут вернуть, предупредили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре не уточнили, отменены ли ограничения на выезд из России по суше.

Европа оказалась под угрозой крупной вспышки COVID-19

Из-за коронавируса с марта 2020 года РФ ограничила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу. Для того, чтобы покинуть страну по суше, гражданам РФ требуются основания - подтверждение визита к родственникам, учебы, лечения и так далее.

За прошлые сутки в России выявили 3 106 новых случаев коронавируса, госпитализированы были 1 195 человек, это на 10,4 процента меньше по сравнению с 29 июня.

За сутки были выписаны 3 255 человек, 56 пациентов умерли.

Общество,Роспотребнадзор,
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