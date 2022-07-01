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1 час назад

Названы три исхода конфликта на Украине

Елена Прошина

Экс-госсекретарь (1973-1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер сообщил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами, сообщает ТАСС.

Названы три исхода конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

«Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится [на текущих позициях], то это будет победой [для России], <...>. И роль НАТО [в таком случае] не будет столь значимой, как прежде считалось», — сказал политик.

Второй вариант предусматривает попытку «выдавить» Россию с территорий, которые она присоединила до начала специальной операции, включая Крым. Затем, если военные действия продолжатся, «возрастет [для Запада] риск самому оказаться в состоянии войны с Россией», отметил бывший глава американской дипломатии.

Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки РФ

Экс-советник считает, что третий сценарий заключается в возврате к ситуации до 24 февраля. По его мнению, в таком случае Украина «будет перевооружена и тесно связана с НАТО» или даже станет членом альянса. При этом Киссинджер указал, что данный сценарий предполагает заморозку конфликта на определенный период.

Армия,Генри Киссинджер,НАТО,
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