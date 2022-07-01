Президент Болгарии призвал пересмотреть отношения с Москвой

Президент Болгарии Румен Радев призвал созвать заседание совета министров страны для пересмотра отношений с Москвой и решения о высылке российских дипломатов. Об этом сообщает Investor.
Решение выслать 70 российских дипломатов и сотрудников из числа техперсонала принял уходящий в отставку премьер Кирилл Петков.
Петков утверждал, что высылаемые дипломаты «работали под прикрытием» и занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.
В МИД РФ заявили, что Россия может дать на это политический и дипломатический ответ, в том числе ассиметричный.
Радев призвал созвать заседание совета министров для «оценки последствий эскалации кризиса в двусторонних отношениях и принятия решения в соответствии со всеми юридическими процедурами».
Президент подчеркнул, что решение должно учитывать вызовы национальной безопасности и долгосрочные интересы Болгарии и тысяч болгарских граждан, проживающих в РФ.
«Недопустимо оставлять их без дипломатического представительства. Недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали риски эскалации и их экономические последствия», - заявил Радев.