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1 час назад

Пригожин ответил на угрозу Little Big

Елена Прошина

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на нападки солистов Little Big, которые недавно переехали в США. Как сообщает «КП», он потребовал опубликовать обещанный компромат на него.

Пригожин ответил на угрозу Little Big
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что накануне музыканты опубликовали новый клип, в котором осудили спецоперацию РФ на Украине, и уехали из страны – теперь на сайте группы написано, что они находятся в Лос-Анджелесе. Сам ролик вызвал критику со стороны патриотично настроенных граждан, среди которых оказался и Пригожин.

Через некоторое время Little Big в соцсетях обмолвились, что якобы знают о продюсере такое, чего не знает никто и спросили, стоит ли им публиковать компромат. При этом какой сферы касается тайна — неизвестно.

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Сам Пригожин с юмором отнесся к их словам и отметил, что был бы рад узнать о себе что-то новое.

«Пожалуйста, я призываю опубликовать то, что может каким-то образом дискредитировать меня или девальвировать в глазах общественности. Не возражаю! Может быть, они меня знают лучше, чем я сам. Уже на протяжении многих лет, как женился на Валерии, нахожусь как в программе «За стеклом», — заявил продюсер.

Он отметил, что специально избегает неловких ситуаций и тайн и старается вести публичный образ жизни.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Иосиф Пригожин,
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