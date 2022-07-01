Послание от президента Украины Владимира Зеленского, переданное главе российского государства Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо, посетившим в четверг с визитом Москву, не было в письменной форме. Об этом сообщил в пятницу в беседе с журналистами пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать", - ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС о деталях такого послания.

Накануне Путин и Видодо провели переговоры в Кремле, после них президент Индонезии сообщил, что передал президенту РФ послание Зеленского. Он также выразил готовность "наладить диалог между двумя лидерами". До визита в Москву Видодо посетил Киев, где встретился с президентом Украины.