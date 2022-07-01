Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал сообщения о задымлении в районе Крымского моста. В своем Телеграм-канале он написал, что на мосту произошло ДТП, а в районе самого объекта проходят учения. Никакой опасности нет.
«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», - написал Аксенов.
Из-за ДТП было остановлено движение по Крымскому мосту в сторону Новороссийска. Движение в сторону Керчи осуществляется штатно.
Ранее в СМИ появилась информация, что в районе съезда с Крымского моста и в районе Тузлы наблюдаются клубы дыма. По сообщениям очевидцев, никаких взрывов слышно не было. Движение на Крымском мосту было временно закрыто.