Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как украинское блюдо. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет ТАСС.

Такое решение было принято в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации. Как уточнил Ткаченко, объектом наследия было признано не само блюдо, а способ его приготовления. В списке он указан как: «Культура приготовления украинского борща».

По словам главы комитета, посла Марокко Самира Аддара, Украина подала заявку в прошлом году, однако сейчас киевские власти призвали рассмотреть ее в срочном порядке

«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – сказал Аддар.