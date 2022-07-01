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1 час назад

ЮНЕСКО признало борщ украинским блюдом

Елена Прошина

Знаменитый суп борщ вошел в список нематериальных объектов культурного наследия ЮНЕСКО, как украинское блюдо. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, пишет ТАСС.

Такое решение было принято в ходе внеочередной сессии Межправительственного комитета организации. Как уточнил Ткаченко, объектом наследия было признано не само блюдо, а способ его приготовления. В списке он указан как: «Культура приготовления украинского борща».

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По словам главы комитета, посла Марокко Самира Аддара, Украина подала заявку в прошлом году, однако сейчас киевские власти призвали рассмотреть ее в срочном порядке

«Решение о включении этого блюда нашим комитетом поддержано», – сказал Аддар.

Ранее представители украинских властей настаивали на том, что борщ, по их мнению, принадлежит исключительно национальной кухне Украины, а не России. В марте прошлого года МИД Украины внес на рассмотрение ЮНЕСКО подготовленное экспертами досье о приготовлении этого супа. Его должны были рассмотреть лишь в 2023 году. Однако по настоянию Украины, процесс ускорили.

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