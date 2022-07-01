Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что новая военная операция Анкары на севере Сирии может быть начата в любой момент.

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"Я всегда говорю, что мы в любой момент ночью можем начать [операцию]. Не следует беспокоиться и спешить, тем более что мы работаем в этом районе. Надеюсь, мы начнем операцию, когда настанет ее час, - сказал Эрдоган журналистам после возвращения с саммита НАТО в Мадриде. Его высказывания приводит телеканал NTV.

Власти Турции ранее сообщали, что турецкие ВС полностью готовы к проведению трансграничной операции. По заявлению Эрдогана, основной целью планируемых действий в Сирии является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".

Местные СМИ сообщали, что в операции ожидается участие 50 тыс. турецких военнослужащих и 5 тыс. боевиков подконтрольной Анкаре так называемой Сирийской свободной армии. Как отмечалось, боевые действия позволят Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с ближневосточной страной и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.