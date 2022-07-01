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23 минуты назад

Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии может начаться в любой момент

ТАССиещё 7

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что новая военная операция Анкары на севере Сирии может быть начата в любой момент.

"Мы в любой момент ночью можем начать операцию"
Фото: ReutersReuters

"Я всегда говорю, что мы в любой момент ночью можем начать [операцию]. Не следует беспокоиться и спешить, тем более что мы работаем в этом районе. Надеюсь, мы начнем операцию, когда настанет ее час, - сказал Эрдоган журналистам после возвращения с саммита НАТО в Мадриде. Его высказывания приводит телеканал NTV.

Власти Турции ранее сообщали, что турецкие ВС полностью готовы к проведению трансграничной операции. По заявлению Эрдогана, основной целью планируемых действий в Сирии является расширение 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции "Источник мира".

Местные СМИ сообщали, что в операции ожидается участие 50 тыс. турецких военнослужащих и 5 тыс. боевиков подконтрольной Анкаре так называемой Сирийской свободной армии. Как отмечалось, боевые действия позволят Турции обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с ближневосточной страной и минимизировать исходящие с сопредельной территории террористические угрозы.

Россия понадеялась на отказ Турции от операции в Сирии

В частности, как отмечала газета Hürriyet, будут освобождены захваченные шесть лет назад сирийскими "Силами народной самообороны" районы и расширены коридоры безопасности. Таким образом, местность на западном берегу Евфрата будет полностью зачищена от прокурдских сил, которые Анкара считает ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана. В результате ранее проведенных Турцией на севере Сирии операций создана зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от Евфрата.

В мире,Война в Сирии ,Рабочая партия Курдистана,НАТО,Свободная сирийская армия,
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