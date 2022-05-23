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После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.
Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
На Украине суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - огласил приговор судья.
Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.
Представление будет рассмотрено на заседании Совета Федерации в среду, 25 мая.
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы применить силу, если это потребуется для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.
«Это обязательство, которое мы на себя взяли», - заявил Байден в ответ на вопрос о том, возможно ли военное вмешательство США, если Китая попытается захватить остров.
Туристы из Москвы вместе со спасателями застряли на восточной вершине Эльбруса из-за погодных условий. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 22 мая, на горе совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира.
На помощь к ним выдвинулись 25 спасателей, которые добрались к месту происшествия лишь вечером.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о определении процедуры конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.
Верховная Рада приняла закон об изъятии имущества у лиц, поддерживающих спецоперацию России 12 мая.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи переговоры в формате один на один. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», — сказал Владимир Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно все оружие, которое она просит. Об этом пишет РИА Новости.
Такое заявление украинский лидер сделал в ходе своего выступления на всемирном экономическом форуме.
«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», - заметил Зеленский.
Рэпер Алишер Моргенштерн, внесенный Минюстом в список иностранных агентов, подал на министерство в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.
В суде заявили, что речь идет об административном иске. Дата его рассмотрения пока не определена.
В качестве вывески для сети ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга могут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом со ссылкой на источник на ресторанном рынке пишут «Известия».
В марте сеть McDonald's, проработавшая в России более 30 лет, сообщила о временном закрытии 850 ресторанов.