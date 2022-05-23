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Китайская делегация покинула зал после выступления Зеленского

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.

Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Российского военного приговорили к пожизненному заключению на Украине

газета.ru

На Украине суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - огласил приговор судья.

Путин предложил кандидатуру на должность главы МЧС

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Представление будет рассмотрено на заседании Совета Федерации в среду, 25 мая.

Байден заявил о готовности применить силу для защиты Тайваня

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы применить силу, если это потребуется для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

«Это обязательство, которое мы на себя взяли», - заявил Байден в ответ на вопрос о том, возможно ли военное вмешательство США, если Китая попытается захватить остров.

Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе

Туристы из Москвы вместе со спасателями застряли на восточной вершине Эльбруса из-за погодных условий. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 22 мая, на горе совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира.

На помощь к ним выдвинулись 25 спасателей, которые добрались к месту происшествия лишь вечером.

На Украине решили конфисковывать активы поддержавших спецоперацию людей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о определении процедуры конфискации активов граждан, поддержавших российскую спецоперацию. Об этом пишет РИА Новости.

Верховная Рада приняла закон об изъятии имущества у лиц, поддерживающих спецоперацию России 12 мая.

Путин и Лукашенко пообщались в Сочи один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи переговоры в формате один на один. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», — сказал Владимир Путин.

Зеленский призвал дать Украине все необходимое ей оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно все оружие, которое она просит. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе своего выступления на всемирном экономическом форуме.

«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», - заметил Зеленский.

Моргенштерн подал в суд на Минюст из-за статуса иноагента

Рэпер Алишер Моргенштерн, внесенный Минюстом в список иностранных агентов, подал на министерство в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

В суде заявили, что речь идет об административном иске. Дата его рассмотрения пока не определена.

Раскрыто новое название McDonald’s в России

В качестве вывески для сети ресторанов быстрого питания McDonald’s после ребрендинга могут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом со ссылкой на источник на ресторанном рынке пишут «Известия».