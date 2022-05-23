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1 час назад

Моргенштерн подал в суд на Минюст из-за статуса иноагента

Мария Иванова

Рэпер Алишер Моргенштерн, внесенный Минюстом в список иностранных агентов, подал на министерство в суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Моргенштерн подал в суд на Минюст
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В суде заявили, что речь идет об административном иске. Дата его рассмотрения пока не определена.

ТАСС уточняет, что Моргенштерн решил обжаловать решение Минюста и потребовал исключить себя из списка иноагентов.

О включении Моргенштерна в список иноагентов стало известно 6 мая. На сайте Минюста указано, что рэпер получал финансирование из Украины и израильской компании Yoola, занимающейся монетизацией видео на YouTube.

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Адвокат рэпера Сергей Жорин отметил, что его клиент был включен в список «за осуществление политической деятельности», хотя занимается зрелищно-развлекательной деятельностью.

«Алишер является деятелем культуры и искусства, политическую деятельность не осуществляет, а потому не может быть признан лицом, выполняющим функции иностранного агента», - заявил Жорин.

В иске подчеркивается, что Моргенштерн никогда не был членом какой-либо партии, не состоял на госслужбе и не избирался на должности в органах власти.

«Сведения об осуществлении музыкантом какой-либо деятельности, носящей политический характер, в том числе в интересах иностранного источника, отсутствуют», - заявили представители музыканта.

Происшествия,Сергей Жорин,
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