На Украине суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - огласил приговор судья.

Ранее ситуацию с судом над российским контрактником Вадимом Шишимариным прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона будет искать варианты для защиты солдата Шишимарина. Он отметил, что Россия сейчас лишена возможности «защищать его интересы на месте».