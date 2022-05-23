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11 минут назад

Российского военного приговорили к пожизненному заключению на Украине

Елена Прошина

На Украине суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - огласил приговор судья.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

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Ранее ситуацию с судом над российским контрактником Вадимом Шишимариным прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона будет искать варианты для защиты солдата Шишимарина. Он отметил, что Россия сейчас лишена возможности «защищать его интересы на месте».

Происшествия,Видео,Вадим Шишимарин,Дмитрий Песков,
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