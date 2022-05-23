Байден заявил о готовности США защищать Тайвань военным путем

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы применить силу, если это потребуется для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.
«Это обязательство, которое мы на себя взяли», - заявил Байден в ответ на вопрос о том, возможно ли военное вмешательство США, если Китая попытается захватить остров.
«Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписали ее <…>, но мысль о том, что [Тайвань] можно взять силой, просто неуместна», - сказал он.
Байден подчеркнул, что США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».
Он добавил, что Китай «играет с огнем», направляя свои военные самолёты в район Тайваня.
Заявления о Тайване Байден сделал после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.
Политики обязались сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе связанным с Китаем и ракетными программами КНДР.
Кисида заявил, что Япония и США «будут следить за деятельностью китайского флота, а также за перемещениями, связанными с совместными учениями Китая и России».