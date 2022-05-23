Байден заявил о готовности США защищать Тайвань военным путем

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы применить силу, если это потребуется для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

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«Это обязательство, которое мы на себя взяли», - заявил Байден в ответ на вопрос о том, возможно ли военное вмешательство США, если Китая попытается захватить остров.

«Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписали ее <…>, но мысль о том, что [Тайвань] можно взять силой, просто неуместна», - сказал он.

Байден подчеркнул, что США и другие страны «позаботятся о том, чтобы Китай не мог применить силу на Тайване».

Он добавил, что Китай «играет с огнем», направляя свои военные самолёты в район Тайваня.

Заявления о Тайване Байден сделал после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

Политики обязались сотрудничать по проблемам безопасности, в том числе связанным с Китаем и ракетными программами КНДР.