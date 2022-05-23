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27 минут назад

Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе

Елена Прошина

Туристы из Москвы вместе со спасателями застряли на восточной вершине Эльбруса из-за погодных условий. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 22 мая, на горе совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира.

Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На помощь к ним выдвинулись 25 спасателей, которые добрались к месту происшествия лишь вечером. На обратном пути погода сильно ухудшилась, а связь с группой пропала. Ночью на базу вернулись лишь пять сотрудников МЧС. Остальные вместе с пилотом и путешественниками остановились в хижине на высоте 5300 метров.

«Сейчас на Эльбрусе пурга, шквалистый ветер, температура воздуха — минус 30 градусов. Как только позволит погода, сотрудники МЧС продолжат спуск», — пояснили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что на высоте 5000 метров в готовности находится еще одна группа спасателей.

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