Туристы из Москвы со спасателями застряли на Эльбрусе

Туристы из Москвы вместе со спасателями застряли на восточной вершине Эльбруса из-за погодных условий. Как сообщает РИА Новости, в воскресенье, 22 мая, на горе совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находились пилот и три пассажира.

На помощь к ним выдвинулись 25 спасателей, которые добрались к месту происшествия лишь вечером. На обратном пути погода сильно ухудшилась, а связь с группой пропала. Ночью на базу вернулись лишь пять сотрудников МЧС. Остальные вместе с пилотом и путешественниками остановились в хижине на высоте 5300 метров.