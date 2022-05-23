Китай послал «четкий сигнал» Украине после речи Зеленского

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе китайская делегация не присоединилась к овациям и покинула зал.

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Об этом заявил член палаты представителей США Майкл Маккол. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Аплодировали стоя все за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом вышли», — сказал Маккол, подкрепив свои слова фотографией с форума, на которой видны делегаты из КНР в окружении аплодирующих людей.

По его мнению, китайская делегация тем самым послала «четкий сигнал» о том, что «не поддерживает Украину и Зеленского».