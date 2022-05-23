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16 минут назад

Зеленский призвал дать Украине все необходимое ей оружие

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно все оружие, которое она просит. Об этом пишет РИА Новости.

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе своего выступления на всемирном экономическом форуме.

«Нужно все оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают», - заметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что бюджет Украины ежемесячно нуждается в $5 млрд помощи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

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При этом США направили Украине оборонную помощь на сумму более $1,2 млрд, передав, в том числе, артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. О поставках оружия на Украину также объявили Германия, Польша и Чехия.

21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд. Средства потратят на вооружение, обучение и снабжение украинских военных.

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