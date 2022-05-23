Путин и Лукашенко пообщались в Сочи один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи переговоры в формате один на один. Об этом пишет РИА Новости.

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«Мы договорились провести отдельную встречу здесь, в Сочи, потому что обстоятельства требуют такого серьезного разговора, глубокого. Имею в виду все, что связано с вопросами безопасности в регионе, безопасности наших стран, ну и то, что связано с экономикой», — сказал Владимир Путин.

По данным пресс-службы Кремля, в ходе встречи лидеры двух стран планировали обсудить вопросы интеграции, импортозамещения, а также международную и региональную повестка дня.

Ранее президенты России и Белоруссии согласовали 28 программ об интеграции стран в рамках Союзного государства. Они касаются унификации законодательства, построения единых финансовых и энергетических рынков, создания общей промышленной и сельскохозяйственной политики, а также общего платежного пространства. 13 апреля после совместного визита с российским лидером Владимиром Путиным на космодром Восточный Александр Лукашенко пообещал показать всему миру «кузькину мать».