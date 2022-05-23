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1 час назад

Путин предложил кандидатуру на должность главы МЧС

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.

Путин предложил кандидатуру на должность главы МЧС
Фото: ТАССТАСС

Представление будет рассмотрено на заседании Совета Федерации в среду, 25 мая.

«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», - сообщил источники в верхней палате парламента.

По сведениям ТАСС, Куренков является помощником директора Росгвардии.

Напомним, предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь оператору Александру Мельнику, который сорвался со скалы. Однако спастись ни одному из них так и не удалось. В декабре 2021 года стало известно, что Зиничеву установят памятник в Москве. Врио главы ведомства был назначен Александр Чуприян.

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