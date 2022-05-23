Путин предложил кандидатуру на должность главы МЧС

Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Куренкова на должность главы МЧС. Об этом сообщает ТАСС.
Представление будет рассмотрено на заседании Совета Федерации в среду, 25 мая.
«В представлении президента на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий значится кандидатура Куренкова А.В.», - сообщил источники в верхней палате парламента.
По сведениям ТАСС, Куренков является помощником директора Росгвардии.
Напомним, предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в сентябре 2021 года. Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон под Норильском. Министр пытался помочь оператору Александру Мельнику, который сорвался со скалы. Однако спастись ни одному из них так и не удалось. В декабре 2021 года стало известно, что Зиничеву установят памятник в Москве. Врио главы ведомства был назначен Александр Чуприян.