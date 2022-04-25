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В Нидерландах заинтересовались миллионным состоянием Зеленского

РИА Новости

Голландская партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заинтересовалась, откуда у президента Украины Владимира Зеленского состояние в размере $850 млн. Об этом пишет РИА Новости.

«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в $850 млн. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом. Так откуда же взялись эти деньги?» - отмечается в сообщении в аккаунте партии в соцсетях.

Захарова рассказала об издевательствах Хорватии над россиянами

РИА Новости

Хорватия «издевательски» отказалась позволить Москве осуществить гуманитарный рейс для эвакуации высланных из Загреба российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел России.

«Вынуждены констатировать, что правительство Хорватии с упорством, достойным лучшего применения, продолжает развивать антироссийскую линию, настойчиво и планомерно разрушает двусторонние отношения, буквально опускаясь до козней», — заявила Мария Захарова.

ФСБ задержала готовивших убийство Соловьева граждан

РИА Новости

ФСБ РФ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Путин отреагировал на победу Макрона на выборах

РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю его победы на выборах президента Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Президент Германии отказался от бала солидарности с Украиной

РИА Новости

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не будет участвовать в традиционном федеральном балу-форуме Bundespresseball, который в этом году решили посвятить Украине. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Tagesspiegel.

Форум с участием политиков и журналистов должен пройти 29 апреля. В пресс-службе президента Германии сообщили, что политик решил не присутствовать на балу, поскольку считает, что сейчас не самое подходящее время для проведения форума из-за обострения ситуации на Украине. При этом по традиции, президент на мероприятии открывает бал первым танцем.

Российская художница обвинила Chanel в плагиате

РИА Новости

Художница Майя Голышкина заявила, что французский бренд Chanel скопировал ее работы в своих рекламных кампаниях. Как сообщает Telegram-канал «Дьявол носит H&M», в соцсетях россиянка опубликовала пост, в котором сравнила дизайн новых упаковок компании и ее работ.

«У меня просто опускаются руки, когда происходят такие вещи. Зачастую художники целую жизнь работают над своими идеями и уникальным стилем, а взамен почти ничего не получают. Крупные бренды просто используют это и зарабатывают много денег. А мне приходится много работать, чтобы они на мне зарабатывали», — пишет художница.

Озвучена версия смерти семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка»

REUTERS

Полиция Женералитета Каталонии назвала новую версию гибели семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. По данным следствия, он мог убить жену и дочь на почве ненависти к женщинам. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, в заявлении правоохранителей был использован термин «фемицид», которым описывают убийство женщин по половому признаку. Также допускаются и другие версии произошедшего. Однако никаких деталей следствие не сообщает из-за «режима секретности» в связи с продолжающимся расследованием дела.

"Как-то староват папаша": хейтеры накинулись на Виторгана

РИА Новости

82-летний Эммануил Виторган не скрывал своего счастья по поводу очередного отцовства - он и его жена 60-летняя Ирина Млодик воспитывают двух дочерей Этель и Клару, 4-х и 2-х лет соответственно.

Виторган старший часто делится с поклонниками фотографиями или видеороликами, на которых запечатлены его младшие дочери. Конечно, после новостей о появлении этих детей, публика не могла удержаться от ехидных комментариев, но и теперь, спустя даже несколько лет, актера не могут оставить в покое.

Путин счел странной позицию дипломатов ЕС и США по Украине

РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США по Украине. Он заявил, что на фоне спецоперации западные дипломаты начали призывать Украину «одержать победу на поле боя». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.

«На наше удивление дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров», - подчеркнул Путин.

В МИД ответили на вопрос о референдуме в Херсоне

Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне. Об этом пишет РИА Новости.

«Не слышал об этом», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о возможной подготовке референдума в Херсоне.

Ранее британская разведка сообщила о планах провести пророссийский референдум в Херсоне. Аналогичное заявление сделал также советник президента Украины Алексей Арестович. Официального подтверждения этой информации не было.

Сын вице-президента российской компании сбил на Lamborghini девушку

Depositphotos

Сын вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна - Эдгар сбил девушку на самокате за рулем Lamborghini. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла на Пресненской набережной. За рулем элитного Lamborghini был сын совладельца строительной компании «Ташир» - 28-летний Эдгар. Мужчина совершил наезд на 19-летнюю Анжелику Абденову, которая пересекала проезжую часть на электросамокате на зеленый сигнал светофора.

Момент нападения убийцы на хоккеиста в Москве попал на видео

телеграм

В сеть попало видео нападения на 24-летнего спортсмена-хоккеиста Романа Дидура в центре Москвы, которое закончилось его убийством. Ролик опубликовали в Telegram-канале «112».