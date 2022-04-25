Российская художница обвинила Chanel в плагиате

«У меня просто опускаются руки, когда происходят такие вещи. Зачастую художники целую жизнь работают над своими идеями и уникальным стилем, а взамен почти ничего не получают. Крупные бренды просто используют это и зарабатывают много денег. А мне приходится много работать, чтобы они на мне зарабатывали», — пишет художница.