Российская художница обвинила Chanel в плагиате

Художница Майя Голышкина заявила, что французский бренд Chanel скопировал ее работы в своих рекламных кампаниях. Как сообщает Telegram-канал «Дьявол носит H&M», в соцсетях россиянка опубликовала пост, в котором сравнила дизайн новых упаковок компании и ее работ.
«У меня просто опускаются руки, когда происходят такие вещи. Зачастую художники целую жизнь работают над своими идеями и уникальным стилем, а взамен почти ничего не получают. Крупные бренды просто используют это и зарабатывают много денег. А мне приходится много работать, чтобы они на мне зарабатывали», — пишет художница.
Голышкина уверена, что при создании дизайна у сотрудников Chanel висел мудборд с ее работами, откуда бренд и скопировал стиль. При этом она обвиняет компанию не просто в воровстве «детского стиля», а в плагиате «способа работы».
«Небрежность, материалы, не просто сделали все из картона», — заявила она, потребовав у Chanel дать объяснение ситуации.