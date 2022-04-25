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52 минуты назад

Путин назвал странной позицию дипломатов ЕС и США по Украине

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США по Украине. Он заявил, что на фоне спецоперации западные дипломаты начали призывать Украину «одержать победу на поле боя». Об этом глава государства сказал в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры, сообщает ТАСС.

«На наше удивление дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров», - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что по мере осознания того, что это невозможно на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество. Однако и это сделать у Запада не удалось.

Президент подчеркнул, что российское общество демонстрирует «зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы» и усилия властей, направленные на обеспечение безопасности страны и жителей Донбасса.

В МИД ответили на вопрос о референдуме в Херсоне

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может выиграть войну против России с правильным оснащением и поддержкой. По его словам, первым шагом к победе является вера в то, что они могут победить. Он также добавил, что Вашингтон сделает все, что в его силах, чтобы помочь Киеву.

Политика,Видео,Ллойд Остин,Владимир Путин,ЕС,
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