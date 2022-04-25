ФСБ РФ задержала группу членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации, планировавших убийство телеведущего Владимира Соловьева по заданию СБУ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

У задержанных в ходе обысков было изъято самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более 1 тыс. патронов. Кроме того, найдены наркотические вещества, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.

Сообщается, что задержанные уже признались в подготовке убийства Соловьева. Сразу после этого они планировали скрыться за рубежом.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, планировавшей нападение на известного российского журналиста. По его словам, задержание прошло 25 апреля.

«Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — подчеркнул он.

Президент назвал подготовку убийств журналиста террором. По его словам, советы Украине о покушениях на российских журналистов, видимо, дают кураторы из-за рубежа, в том числе ЦРУ.